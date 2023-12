BASKET SERIE B. Arriva Livorno, la Bcb sfida il grande ex Cardani

Orario inedito per Brianza Casa Basket-Pielle Livorno. Al palasport di Treviglio l’unico spazio disponibile è quello delle 14 di oggi, più da calcio che da pallacanestro, ma conta l’importanza del match che vede di fronte due delle protagoniste del girone A di serie B. I toscani con 20 punti fanno parte del gruppetto delle più immediate inseguitrici della capolista solitaria Montecatini, i brianzoli (a 16) arrivano subito dopo. Sarà anche il “Cardani Day”. Non è più Bernareggio ma BCB ma poco cambia, sulla panchina dei toscani infatti da un paio di anni siede l’ex tecnico che ha reso grandi i reds prima del cambio di denominazione. Presenta la sfida il vice di Nazareno Lombardi, Emanuele Micheloni che inquadra così i 40 minuti del PalaFacchetti. "Affrontiamo una squadra forte, costruita per stare in alto, per tentare il salto di categoria. Quadrata, tosta, completa. Cosa fare per vincere? Prima di tutto evitare quei black out che caratterizzano certi momenti delle nostre partite. E poi essere precisi sulle cose che abbiamo preparato e sicuramente mettere in campo voglia, determinazione, agonismo che ci permetteranno di provare a vincere". Mancherà ancora Loro. "Per i nostri giovani è sempre stimolante affrontare squadre blasonate e seguite da tifoserie importanti" dice Micheloni. Dopo un momento complicato, la Lissone Interni sta bene, è reduce da un paio di partite importanti l’ultima delle quali coincisa col blitz ad Avellino.

Ro.San.