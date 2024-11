Basket serie B. Attenzione Etrusca, arriva il Siena: "Ci aspettiamo tanto pubblico»

Si preannuncia una partita intensa e combattuta quella che vedrà domenica alle ore 18 l’Etrusca San Miniato sfidare il Costone Siena al PalaFontevivo. Reduci dall’amara sconfitta subita la settimana scorsa a Empoli, i padroni di casa puntano a riscattarsi ben consapevoli di trovarsi di fronte a un avversario di alto livello. La squadra avversaria tuttavia si presenta come una delle più talentuose e temute del campionato. Con un gioco di qualità sia sugli esterni che nei ruoli interni, i ragazzi di Siena hanno mostrato più volte di possedere un attacco versatile e imprevedibile capace di colpire dalla lunga distanza e di dominare anche sotto canestro. "Ci stiamo preparando bene e la chiave per noi dovrà essere una difesa quasi impeccabile - ha commentato il coach dell’Etrusca, Gabriele Martelloni - Dovremo limitare il loro tiro perimetrale e le situazioni spalle a canestro di Nasello. Inoltre, sarà importante mantenere il nostro gioco in attacco, sfruttando la transizione e cercando di creare vantaggi nei duelli individuali." Con la sconfitta di Empoli ancora fresca, San Miniato avrà dunque l’occasione attraverso questa partita di riprendere fiducia attraverso una vittoria casalinga e un gioco di squadra dove prendere i due punti sarà fondamentale, soprattutto contro un avversario temuto come il Costone di Siena. "Ci aspettiamo una grande partecipazione del pubblico, il nostro sesto uomo - ha concluso, Martelloni - Quella di domenica sarà un’altra bella partita in questo intenso girone e contiamo sul supporto delle persone che verranno a tifare." Concentrazione, intensità e difesa saranno dunque le parole chiave per l’Etrusca San Miniato in una sfida che potrebbe segnare un momento decisivo e dove la squadra dovrà mettere in campo una prestazione solida per ostacolare la squadra avversaria.

Andrea Martina Torre