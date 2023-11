BASKET SERIE B. "Bcb, con la Libertas stavolta hai sbagliato tutto»

Brianza Casa Basket è come se si fosse presa una giornata di pausa.

E in un campionato (esageratamente) lungo come quello di serie B di quest’anno (18 squadre fanno 34 giornate di regular season più i playoff) ci può anche stare. Magari non la pensa esattamente così Nazareno Lombardi dopo il trentello abbondante (56-93) subito per mano dalla Libertas Livorno che al PalaFacchetti immagazzina il terzo successo di fila dopo 40 minuti assolutamente a senso unico e mai in discussione.

"Non ha funzionato tutto" dice il coach usando correttamente le negazioni.

"Non siamo mai stati in partita, emotivamente, fisicamente e tecnicamente. Siamo stati surclassati sotto ogni punto di vista a livello di statistiche" la riassume facilmente Lombardi che si augura però che questo brusco stop sia solo un incidente di percorso da cui ripartire in grande stile.

"Arriva una lezione che dobbiamo avere la capacità di apprendere, di mettere nel nostro bagaglio per riprendere a lavorare con ancora più forza. Ho la certezza che questo ko non sia dovuto alla spavalderia dei ragazzi. Che però sono scesi in campo remissivi e questa cosa non è accettabile".

Ro.San.