Basket Serie B. BCB contro Rimadesio. Derby della speranza

I padroni di casa della Lissone Interni Brianza Casa Basket per le ultime residue speranze di attaccarsi al treno dei playoff, gli ospiti della Rimadesio per mettere in cassaforte - almeno al primo turno - il fattore campo ai playout. Questo, in sintesi, il senso dei 40 minuti in programma questa sera al PalaFacchetti di Treviglio (palla a due alle 20.30) tra le due rappresentanti brianzole di Serie B. Chi sta dormendo sonni più tranquilli è sicuramente la formazione di Nazareno Lombardi che con 30 punti è già certa da un paio di settimane della permanenza in categoria. Dopo il successo casalingo contro la Virtus Cassino, coach Lombardi annunciò ufficialmente la sua candidatura per entrare nelle prime otto e disputare, con merito, i playoff. Ovvio non con aspirazioni di promozione in A2, ma con suggello di una stagione molto buona nonostante l’apprendistato in categoria e il roster giovane. Da quella intervista sono arrivati tre ko e soprattutto la cessione di Alessandro Ceparano in serie A2 a Nardò.

Più complicata la situazione della Rimadesio che sabato scorso ha battuto agevolmente Salerno, a cui però le cinque sconfitte precedenti sono risultate fatali in chiave salvezza diretta. Per restare in B serve fare gli spareggi e ora l’obiettivo è quello di giocarli con il ruolo di testa di serie numero 1 per avere sempre un’eventuale “bella“ al PalaFitLine. E servono almeno altri due punti tra Treviglio e la sfida di domenica prossima al PalaMoretto contro Gema Montecatini. Cassino e una possibile rimonta di Rieti sono le situazioni da tenere sotto controllo. Coach Gallazzi potrebbe non avere ancora a disposizione Ricards Klanskis per un problema muscolare.

Ro.San.