Basket serie B. Benedetto: "Destino nelle nostre mani. Un antipasto playoff»

"Guardiamo al bicchiere mezzo pieno, nel terzo quarto Social Osa si era avvicinata ma non abbiamo veramente rischiato di perdere la partita". L’analisi di coach Benedetto (nella foto) nel post gara è lucida e premia i suoi ragazzi. Sabato a Cremona i biancazzurri si giocheranno l’accesso nelle prime quattro: "Riusciamo ad avere da tutti un contributo – commenta il tecnico calabrese –, abbiamo vinto una partita strana, che temevamo parecchio, perché sappiamo di essere una squadra che soffre un determinato tipo di pallacanestro. Social Osa ha giocato una gara con buona intensità, ma il dubbio di portare a casa i due punti non c’è mai stato. Noi siamo sempre alla ricerca della perfezione, ma questo è un altro discorso, io ad oggi sono contento di come i ragazzi si applicano sia in settimana che durante le partite. Andiamo a Cremona con la consapevolezza che abbiamo il destino nelle nostre mani, non sarà facile vincere contro una squadra così organizzata, sembra quasi un anticipo di playoff: vogliamo testarci su questi tipi di partite, che fra poche settimane andremo ad affrontare più di frequente". La gara di sabato rappresenta per Ferrara uno spartiacque forse decisivo: in caso di successo sarà Play-In Gold (al termine del quale 6 squadre su 8 andranno ai playoff), altrimenti sarà Play-In Silver, con sole due squadre alla post season.