Basket Serie B, Benedetto: "Post season molto più vicina». Ferrara Basket cresce. Ora due gare in casa

Un successo che ipoteca i playoff, quello colto mercoledì sera da Ferrara Basket a Pordenone, frutto di un terzo quarto memorabile aperto da un clamoroso parziale di 22-0 e chiuso dalle iniziative di Kuvekalovic e di un sempre più determinante Romondia. I biancazzurri, con un successo nelle prossime tre gare, sarebbero certi di un posto nei playoff senza guardare ai risultati delle avversarie, ma la sensazione è che nuovi scenari possano aprirsi all’orizzonte: guardare in alto non costa niente, e approfittando di qualche passo falso di Bergamo e Fidenza la truppa di Benedetto potrebbe addirittura ancora puntare alla terza piazza. "La partita è svoltata nel terzo quarto, ma devo dire che anche nei primi venti minuti avevamo giocato abbastanza bene – il commento del tecnico calabrese –, in trasferta bisogna avere la capacità di attendere e di soffrire. Poi siamo stati bravi a puntare sulle loro difficoltà, sapevamo di dover colpire in determinati aspetti, e siamo stati più precisi rispetto al primo tempo: nell’ultima frazione di gioco i nostri avversari hanno alzato l’intensità tornando a -11, ma abbiamo gestito benissimo il finale non rischiando nulla e mettendo in campo delle buonissime difese di squadra". Nonostante le difficoltà fisiche, con Porfilio e Cecchetti non al meglio – oltre ai lungodegenti Yarbanga e Cattani – Ferrara ha saputo mettere insieme una prestazione solida, concedendo appena 64 punti a Pordenone. Ora i playoff sono davvero ad un passo, con due partite casalinghe all’orizzonte: "Noi ci siamo, tralasciando i risultati delle altre avere un 2-0 negli scontri diretti con Pordenone ci fa stare abbastanza tranquilli – le parole di Benedetto –. Penso che l’acquisizione della post season non sia matematica, ma ci siamo veramente vicini. Oggi stiamo giocando con le migliori otto dei due gironi: noi ci siamo arrivati per ultimi, mentre le altre erano già in una posizione acquisita da più tempo. Ora un posto tra le prime sei mi sembra molto vicino da raggiungere".

Jacopo Cavallini