Basket serie B: Bianchi e Carnovali tra i nomi di spicco della capolista lombarda, che sarà domani al palasport. Sangiorgese lanciatissima, Ferrara è avvisata

L’incrocio con la capolista Sangiorgese metterà di fronte Ferrara ad un altro scontro al vertice casalingo dopo quello di metà gennaio contro Fidenza, coi biancazzurri obbligati a vincere per continuare a tenere vive le speranze di quarto posto. Vero che si giocherà in casa, dove la truppa di Benedetto ha quasi sempre risposto presente a parte in un paio di occasioni, ma l’avversario di domani deve mettere in guardia per la continuità dimostrata lungo tutto l’arco del campionato e l’equilibrio tra attacco e difesa. Due elementi che Ferrara sta cercando di trovare da inizio campionato, e che fin qui non è ancora riuscita a trovare, nonostante il cambio di atteggiamento con l’arrivo del tecnico calabrese in panchina sia sotto gli occhi di tutti. La Sangiorgese arriva alla Bondi Arena forte di cinque successi consecutivi che le hanno permesso di consolidare un primato che ormai si protrae dalla prima giornata, ed è squadra con un roster costruito per puntare al salto di categoria.

All’andata non ci fu praticamente partita, coi lombardi che misero le cose in chiaro sin dalla palla a due, sovrastando Ferrara in termini di intensità e convinzione, e concedendo le briciole all’attacco biancazzurro, appena 54 punti. Dalla sua la Sangiorgese può contare sulla miglior difesa del girone (appena 64.7 punti subiti) e su un’organizzazione di squadra davvero da alta classifica: gli uomini di spicco sono Bianchi e Carnovali, entrambi con un passato in A2, ma bisognerà fare attenzione anche a Costa, Braccagni, Testa ed Esposito. Con un ruolino di marcia di quindici vittorie e sole quattro sconfitte, come già accennato la truppa di coach Di Gregorio ha comandato il campionato sin dalla prima giornata, e Ferrara dovrà sfoderare una prestazione perfetta per fermare il cammino della capolista. Smaltiti gli acciacchi di inizio settimana, coach Benedetto ha potuto lavorare in questi giorni con l’organico al completo, e la speranza è che la squadra abbia immagazzinato gli errori degli ultimi minuti con Castello.

Jacopo Cavallini