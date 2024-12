Basket serie B. Blacks, la coop del canestro: "Obiettivo, bottino pieno in casa»

La cooperativa del canestro. Nella vittoria contro Casale Monferrato, i Blacks hanno mandato in doppia cifra ben sei giocatori, con il solo a non esserci andato che è stato Fragonara, non al meglio a causa di un problema fisico avuto nei giorni precedenti alla partita, che ha chiuso però con 4 punti tirando soltanto una volta dal campo e due liberi. L’ottavo giocatore ad essere stato impiegato è stato Naccari che in poco più di un minuto è riuscito a rubare un pallone anticipando l’avversario. "Tutti per uno e uno per tutti" come dicevano i Tre Moschettieri ed infatti ancora una volta i Blacks hanno dimostrato che riescono a vincere se tutti danno il loro contributo. Non c’è dunque da stupirsi se la classifica sia stupenda, perché i 20 punti conquistati e il terzo posto sono un ottimo bottino, come è da applausi la marcia casalinga che li ha sempre visti vincere nelle sette gare disputate. Oltre ai faentini ad avere il proprio campo ancora inviolato sono la capolista Legnano e Treviglio Brianza, seconda della classe.

"Ad inizio stagione ci siamo dati l’obiettivo di provare a vincere tutte le partite in casa perché è fondamentale per disputare un buon campionato – spiega l’alapivot Nemanja Dincic – e fino ad ora ci stiamo riuscendo. Grande merito è del pubblico che è davvero il sesto uomo in campo. I nostri tifosi ci incitano sempre sia quando siamo in vantaggio siamo quando ci troviamo sotto anche di tanti punti e questo loro supporto ci dà la carica giusta per vincere. Purtroppo ci capita spesso di partire contratti come è accaduto anche con Casale Monferrato e dobbiamo correggere questo errore, perché non sempre si riesce a rimontare e a vincere".

Domenica i Blacks sono attesi dal primo dei tre viaggi in Sicilia: giocheranno alle 18 in casa di Capo d’Orlando. Al termine del girone di andata ci sono ancora cinque partite e, almeno secondo la matematica, possono ancora chiudere al secondo posto e qualificarsi alla Coppa Italia. L’obiettivo non è semplice, perché dovrebbero vincere due gare in più di Treviglio Brianza (con cui hanno lo scontro diretto a favore), ora avanti quattro punti e agganciarla.

l.d.f.