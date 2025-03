Basket serie B. Blacks, obiettivo quarto posto. La sosta ha fatto bene a Faenza

La sosta di campionato ha fatto bene ai Blacks. Lo si è visto sabato nella fondamentale vittoria ottenuta in casa di Crema, dove la squadra ha mostrato una buona condizione fisica e mentale e soprattutto si è finalmente presentata al completo dopo due mesi costellati da infortuni. D’accordo, i primi 14’ non sono di certo stati da applausi, ma dal -16 (segnato tra l’altro dall’ex Dincic) c’è stata una incredibile reazione che ha permesso di arrivare all’intervallo avanti di due punti per poi allungare il vantaggio nel terzo quarto e gestirlo nell’ultimo. Si è visto che Faenza voleva vincere ad ogni costo per restare tra le prime sei e inoltre l’ultimo week end ha aperto nuovi scenari. Capo d’Orlando (quarta) e Omegna (quinta) sono ora avanti due soli punti (entrambe hanno però lo scontro diretto a favore con i faentini) e al sesto posto insieme ai Blacks c’è Mestre.

Queste sono le quattro squadre che si contenderanno i tre posti playoff (una di loro disputerà i play in), perché Agrigento, Fidenza e Casale Monferrato, indietro di quattro punti, paiono troppo attardate a cinque giornate dalla fine. I Raggisolaris, numeri alla mano, potrebbero addirittura arrivare quarti, ma non potranno fare calcoli, perché da adesso ogni errore verrà pagato caro. La vittoria è dunque d’obbligo domenica in casa con la giovanissima Fidenza, rivelazione del campionato, poi ci sarà il derby in casa dell’Andrea Costa Imola e il match interno con Piacenza.

Un tris di successi renderebbe meno cruciale la sfida al PalaCattani con Mestre in programma il Sabato Santo, dove potrebbe bastare mantenere il +19 dell’andata. L’ultima sarà invece a Casale Monferrato. Le insidie non mancheranno già dalla gara con Fidenza, squadra che con poco più di 21 anni media è la più giovane del campionato, fattasi valere nonostante un roster di debuttanti che oltre ai play in, nelle prossime settimane giocherà le finali nazionali del campionato Under 19 Eccellenza, dove punterà alla vittoria dello scudetto.

Luca Del Favero