Basket serie B. Blacks, quarti playoff al via sabato 4 maggio

Sabato 4 maggio si alzerà ufficialmente il sipario sui quarti di finale playoff tra Blacks e Libertas Livorno. Una sfida che si preannuncia molto emozionante con i faentini che dovranno ritornare ad essere la squadra vista contro Roseto, perché i toscani hanno davvero statistiche da record. La Libertas ha chiuso al secondo posto nel girone A con 54 punti, ha la miglior difesa di tutta la serie B, e in casa ha perso soltanto due volte, l’ultima il 22 ottobre. La serie inizierà al PalaMacchia di Livorno alle 20.45, teatro anche della seconda sfida di lunedì 6 (ore 20.45). Venerdì 10 alle 20.30 ci si sposterà invece a Faenza. L’eventuale gara 4 è in calendario domenica 12 alle 18 al PalaCattani e l’eventuale gara 5, mercoledì 15 alle 20.45 a Livorno. La vincente del quarto di finale affronterà in semifinale una tra Jesi e Piacenza, mentre nell’altra parte del tabellone si giocano Roseto – Sant’Antimo e Gema Montecatini – Fabriano. Intanto arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova serie B Nazionale che sarà con 42 squadre dalla prossima stagione. Ci saranno due gironi da 21 con divisione Nord e Sud (l’Italia sarà quindi divisa orizzontalmente) e si giocheranno 40 partite di stagione regolare con 12 infrasettimanali e una squadra che riposerà ad ogni giornata. Verranno introdotti i playin per gli ultimi posti nei playoff e nei playoff ci saranno due tabelloni da otto con le vincenti che saliranno in A2. Possibile che l’inizio del campionato venga anticipato a metà settembre per ridurre il numero dei turni infrasettimanali e che venga rivista la formula della Supercoppa.