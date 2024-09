Basket serie B. Blacks, Vico capitano: "È motivo di orgoglio»

Sebastian Vico è il nuovo capitano dei Blacks. La 28enne guardia argentina è alla quarta stagione consecutiva con i Raggisolaris e in carriera ricoprirà per la seconda volta questo ruolo dopo averlo fatto a Matera in serie B nella stagione 2013/14. "Per prima cosa voglio sottolineare che prendo il posto di un ex compagno ma anche di un amico che è stato tanti anni a Faenza (Marco Petrucci, capitano dal 2020 al 2024; ndr) – sottolinea Sebastian Vico -. Sono molto contento, onorato e felice di questa scelta che ha fatto la società insieme allo staff tecnico e ai ragazzi. Mi prendo questo ruolo che è una grande responsabilità, perché è un collegamento tra società, squadra, tifoseria e città, e cercherò di portare tutta la mia esperienza e di accompagnare i miei compagni durante tutto l’anno nella loro crescita sotto tutti gli aspetti e non solamente cestistico. Spero di essere all’altezza e sono molto felice".

I Blacks hanno giocato la prima amichevole sabato scorso e anche se dal lato tecnico è impossibile fare valutazioni visto che il gruppo si sta allenando dal 19 agosto, è stato interessante vedere all’opera i nuovi arrivati. Cavallero ha dimostrato di essere un giocatore importante per la squadra, mettendosi al servizio del gruppo ma riuscendo anche a segnare con iniziative personali al momento giusto, mentre Zangheri è stato un ottimo tiratore, segnando tre triple. Bene anche Dincic e la coppia Fragonara – Calbini che ha lavorato per conoscersi e trovare i migliori automatismi. La squadra ha superato bene il primo test della stagione e sabato al PalaCattani ne avranno un altro, questa volta contro l’Unieuro Forlì, formazione di serie A2. Si gioca alle 18. Sabato i Blacks hanno anche reso noto il nuovo logo societario che intorno alla solita ‘R’, ha scritto ‘Raggisolaris Basket City Faenza’.

l.d.f.