Basket serie B. Blacks, vincere aiuta. Ora l’esame Roseto

Inutile negarlo: vincere è sempre l’unica cosa che conta nello sport e allora i Blacks possono tenersi ben stretti i punti arrivati nella sofferta vittoria con Bisceglie. Un match dominato per lunghi tratti, ma che all’improvviso si è trasformato, con i faentini che sono passati dal +15 al +1 subendo il gioco degli avversari e sfiorando addirittura la beffa finale. "Siamo stati bravi a tenere duro, perché qualche tempo fa simili partite le perdevamo", ha dichiarato capitan Marco Petrucci e proprio questa è stata la chiave della prima due gare del nuovo corso di Garelli, entrambe vinte. Anche a Ruvo di Puglia i Raggisolaris hanno sperperato un buon vantaggio passando dal +18 al -1, ma pure in quell’occasione sono sempre rimasti lucidi e non si sono mai disuniti, mostrando una solidità mentalità vista poche volte nei mesi scorsi. Un passo avanti fondamentale, perché si è ormai capito che il ‘killer istinct’ per chiudere le gare Faenza non lo possiede, e allora per vincere deve utilizzare il carattere e l’esperienza. "Prendiamo questi due punti sofferti contro una squadra che ha combattuto e giocato bene mettendoci in difficoltà – continua Petrucci – e continuiamo il nostro percorso senza guardare la classifica. Mancano tre partite e dobbiamo sfruttarle al massimo poi vedremo quale posizione occuperemo. Il calo avuto con Bisceglie deve essere analizzato e non cerchiamo alibi, ma sono contento perché anche nelle difficoltà siamo rimasti uniti, continuando a giocare la nostra pallacanestro e a fare le cose che servivano restando sempre concentrati. Ora dobbiamo continuare a lavorare".

Domenica i Blacks riceveranno la capolista Roseto, match chiave per la corsa playoff. Faenza è sesta con 34 punti come Mestre, con cui si giocherà quel piazzamento dovendola però superare avendo lo scontro diretto a sfavore, due su Andrea Costa Imola e San Severo e quattro sulla Virtus Imola. Un tris di vittorie (dopo gli abruzzesi ci sarà l’Andrea Costa Imola in trasferta e Ravenna in casa) le permetterebbe molto probabilmente di chiudere sesta, e nel peggiore dei casi, il piazzamento finale dovrebbe essere il settimo.

l.d.f.