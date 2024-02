Basket Serie B. C’è il fanalino di coda Paperdi. La Bcb non può sbagliare

Nazareno Lombardi, nel preparare la partita in programma domani a Caserta contro il fanalino di coda Paperdi, lo avrà detto sicuramente ai suoi giovani giocatori. Vietato sottovalutare la gara. Perché La JuveCaserta è una squadra, nonostante le sole quattro vittorie, ancora viva, soprattutto in casa. E soprattutto perché ha appena ingaggiato l’esterno argentino Tomas Cavallero, classe ‘98, che con la NPC Rieti ha segnato nello stesso girone 12.7 punti di media con il 58% da 2 in 29’ nelle sue 15 partite giocate. Una grana in più per il tecnico orobico che però con 26 punti in classifica può sperare di acciuffare uno degli otto posti per fare i playoff. Missione difficile ma non impossibile. Mentre oggi è in programma l’ultimo turno di stagione regolare di serie C con il clou a Lissone tra Galvi e Romano di Lombardia con in palio pesantissimi punti in chiave fase gold.

Ro.San.