Basket serie b. C’è la “trappola“ Fiorenzuola, Desio vuole la rivincita. BCB sfida Piombino: "Serve una grande prova offensiva»

Comune il destino della Lissone Interni Brianza Casa Basket e della Rimadesio in questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket. Entrambe, infatti, sfideranno tra le mura amiche avversarie con gli stessi punti in classifica. Con un occhio ai playoff per quanto riguarda la gara delle 20.30 al PalaFacchetti di Treviglio visto che i “green“ di Lombardi e la Solbat Piombino hanno 20 punti e fanno parte del folto gruppetto delle squadre tra la quinta e la nona posizione. Con un occhio ai playout la partita del PalaFitLine (20.30) tra la Rimadesio e i Bees Fiorenzuola appaiate a quota 16. Si parla di appena quattro punti di differenza visto il grande equilibrio che tuttora permane nel girone A con undici squadre strette in un fazzoletto e con la distinzione tra zona alta e zona bassa della classifica molto sottile. "Prima di tutto non dobbiamo dimenticarci come andò la gara di andata. Fu un no game con Fiorenzuola che ci sconfisse di 24 punti. Partiamo da qui per inquadrare una partita difficile da preparare contro una squadra abbastanza simile alla nostra in termini di accoppiamenti difensivi", spiega coach Gallazzi (nella foto). Che dovrà fare a meno anche questa volta di Guglielmo Sodero colpito da un grave lutto familiare.

"Come Caserta, questa è un’altra trappola…", aggiunge Gallazzi riferendosi all’unica vittoria stagionale dei Bees in trasferta, mentre in casa il rendimento è ottimale. Come questo inizio di 2024 dei bluarancio, ancora imbattuti. Chi invece una l’ha persa è la Lissone Interni che riceve Piombino. All’andata i brianzoli vinsero in Toscana con una grande prova offensiva. Quello che il coach ha chiesto ai suoi dopo il ko di Sant’Antimo, dove la squadra ha peccato di individualismo, aspetto sul quale lo staff ha lavorato in settimana.

Ro.San.