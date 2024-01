Basket serie B. Cesena smobilita?. Ferrara alla finestra

Uno scossone vero e proprio rischia di stravolgere la classifica del Girone C di B Interregionale. I Tigers Cesena rischiano infatti di finire anticipatamente la stagione a causa di gravi problemi economici (un po’ come successe al Kleb in A2 lo scorso anno), e se così fosse da regolamento verrebbero tolti i due punti a tutte le squadre che fin qui hanno avuto la meglio dei romagnoli. Tra queste non ci sarebbe ovviamente Ferrara, battuta sia all’andata che al ritorno, coi biancazzurri che recupererebbero la bellezza di quattro punti sulle rivali. La squadra di Benedetto tornerebbe così clamorosamente in lizza per un posto tra le prime quattro, ma prima di cantar vittoria si attendono altre novità dalla Romagna. La partita di domenica tra i Tigers e l’Olimpia Castello non si dovrebbe giocare. Alla seconda rinuncia scatterebbe l’automatica esclusione dal campionato. Ferrara attende novità, e potrebbe far comodo pure qualche giocatore in uscita, l’esperto play Claudio Tommasini su tutti.