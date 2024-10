Basket Serie B. Chessari al lavoro con l’Adamant. Lo staff valuta il tesseramento

In casa Ferrara Basket tiene banco il caso "tribuna blu", dopo che la società è stata costretta ad interdire e a chiudere al pubblico la prima fila del settore (lati pari e dispari), in virtù delle ripetute segnalazioni giunte dalla Federazione sulla mancanza dell’adeguata sicurezza per il tavolo degli ufficiali di campo, situato in mezzo alle due panchine delle squadre.

Una situazione che mette a disagio la società, costretta a fare spostare diversi abbonati che avevano scelto di sedersi in quella posizione, e che invece sono costretti ad ‘emigrare’ in attesa che la questione si risolva.

La chiusura della prima fila è ovviamente una soluzione tampone, nella speranza che in tempi ragionevolmente brevi si possa formalizzare l’installazione della restante parte di plexiglass richiesta dalla Fip, che andrà a costeggiare il perimetro del campo di gioco fino a proteggere la lunghezza delle due panchine.

Ieri l’Adamant ha emesso una ulteriore nota in merito alla fastidiosa situazione venutasi a creare: "L’interdizione cui siamo costretti riguarda la sola prima fila della tribuna blu, settori pari e dispari, ed e` in ottemperanza alle segnalazioni giunteci dalla Fip – si legge –; notizie e titoli usciti a mezzo stampa, da cui si possano desumere ulteriori chiusure e limitazioni sono infondati o fraintesi.

Cogliamo l’occasione per ricordare la sempre piena disponibilità e collaborazione del Comune di Ferrara e degli assessorati di competenza nella soluzione delle problematiche d’emergenza, come è avvenuto ad esempio di recente con l’immediato montaggio del plexiglass e la consulenza fornitaci, e più in generale il costante dialogo con l’amministrazione comunale nella quotidiana gestione della Bondi Arena".

Una precisazione da cui si desume l’irritazione del management estense nei confronti della Federazione per le tempistiche e un "accanimento" verso un impianto che in passato ha ospitato senza alcun tipo di problemi anche competizioni di A1 e A2.

Passando al campo, ieri pomeriggio il gruppo biancazzurro ha continuato a preparare la gara casalinga di domenica pomeriggio contro Oderzo, e sul parquet si è visto anche Roberto Chessari, playmaker classe 2000 che lo staff tecnico guidato da coach Benedetto valuterà in queste ore prima di decidere su un eventuale suo tesseramento già per la partita di domenica.

In quel caso Ferrara potrebbe contare su una pedina importante in cabina di regia e aspettare con calma il rientro a pieno regime di Ballabio, a cui serviranno ancora diverse settimane di tempo.

Jacopo Cavallini