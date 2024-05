Basket serie B. Coach Sorgentone in vista del match a Ferentino:: "Voglio rivedere la grande Halley di tutto l’anno»

Domani a Ferentino la Halley Matelica si gioca una stagione. Dopo aver perso gara1 in casa, all’esordio nei playoff che valgono il salto in serie B, la squadra di coach Antonio Trullo non può fallire gara2: deve vincere per riequilibrare la serie e giocarsela poi nella "bella" di nuovo a Castelraimondo. Il match in terra laziale è in programma alle 18 al PalaPonte Grande. La società ha organizzato un pullman per i tifosi che è stato velocemente riempito. Dunque, ci sarà un bel gruppo di sostenitori al seguito della formazione matelicese. Alla vigilia del match però è arrivata una brutta tegola. A seguito degli esami effettuati dopo l’infortunio rimediato domenica in gara1, Simone Mentonelli ha riportato una "diastasi acromion claveare alla spalla sinistra", come riferisce il Club. Pertanto non sarà della partita. Una beffa ulteriore, questa, sommata alla sconfitta - giunta forse anche a sorpresa - dopo lo strepitoso Play in Gold disputato dalla Halley. "A Simone – si legge nella nota del sodalizio – il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la compagine societaria". Tornando al match di domani il coach Trullo sottolinea che "Ferentino è una squadra di grande esperienza, con gente abituata a giocare queste partite anche in serie A". Poi ricorda un aneddoto che i tifosi della squadra matelicese sperano possa essere di buon auspicio: "Tanti anni fa, quando allenavo Ferrara – sono le parole dell’allenatore –, finimmo al primo posto in regular season e in gara1 dei quarti di finale contro Vigevano, ottava, perdemmo in casa: ribaltammo la serie e poi conquistammo la promozione in A2. Giocammo da grande squadra e spero che lo faremo anche noi stavolta. Chiaramente dovremo fare una prestazione diversa, ma dobbiamo pensare positivo: siamo stati una grande squadra tutto l’anno, vogliamo continuare ad esserlo ancora".

m. g.