BASKET SERIE B. Computer Gross contro Quarrata: "Serve sicurezza»

Sette anni dopo, bentornati play-off. C’è grande entusiasmo per l’Use Computer Gross che stasera alle 21 affronterà la Dany Basket Quarrata in gara uno della serie dei quarti di finale del tabellone. "Siamo felici di aver riportato i play-off a Empoli dopo sette anni – dice coach Valentino - e di averlo fatto con programmazione e un piazzamento totalmente inaspettato, un secondo posto che alla vigilia nessuno avrebbe immaginato. Ora torniamo con i piedi sul parquet pronti a dare battaglia per provare ad allungare il più possibile la stagione". Sull’avversario Valentino sottolinea che "quella pistoiese è una squadra di giocatori esperti che è stata capace tatticamente di interrompere la fluidità dei nostri attacchi ed è capace di accendersi in molte fasi della partita". Cosa servirà per fare bene? "Conterà calarsi nei quaranta minuti con grande sicurezza, partendo dal controllare rimbalzi, palle vaganti, limitando le palle perse e cercando di cavalcare i vantaggi che possiamo avere - conclude il coach - Di una cosa siamo sicuri, ovvero della spinta che avremo dal nostro sesto uomo e, più in generale, dai nostri tifosi". Inutile dire, infatti, che c‘è grande attesa per il ritorno dei play-off alla Lazzeri. Scontato il tutto esaurito per una gara che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube usebasket.