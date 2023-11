BASKET SERIE B. Computer Gross, derby d’alta classifica

Con ancora negli occhi il sofferto quanto importante successo di mercoledì contro Cecina, domani alle 17.30 la capolista solitaria Use Computer Gross è chiamata a un altro incontro delicato. Al Pala Corsoni di Siena, infatti, i ragazzi di coach Valentino se la vedranno con la Virtus, che ha appena 2 punti in meno in classifica. Un derby di alta classifica, quindi, che torna a distanza di 10 anni dopo i play-off della stagione 201213, dove la Virtus giocò un brutto scherzetto all’allora Use di Daniele Quilici. Nella stessa settima giornata del girone B di Serie B Interregionale, poi, l’Abc Solettificio Manetti ospita domani alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino il Tre Colli Club Serravalle, formazione che precede di appena 2 punti i valdelsani. I piemontesi hanno infatti vinto al debutto a Firenze contro l’Olimpia Legnaia, perdendo poi le successive 5 partite, compresa l’ultima in casa contro Spezia.