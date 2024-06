Basket serie B. Costone Coach Tozzi lascia a sorpresa la panchina gialloverde

Le strade del Costone e di Maurizio Tozzi (foto) si separano. L’annuncio della società è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. "Maurizio Tozzi non sarà l’allenatore del Vismederi Costone nell’annata 2024/25 – si legge nel comunicato –. La decisione è stata presa dallo stesso tecnico che ha comunicato alla società di aver deciso di mettere fine alla propria esperienza nel mondo della pallacanestro. La società senese non può che ringraziare il coach per il lavoro svolto con la prima squadra in questa stagione, stagione che è culminata con la vittoria del campionato di Serie C e la promozione in Serie B Interregionale".

"Maurizio Tozzi è stato ed è un grandissimo coach e a questo proposito la sua carriera parla per lui – ha detto il direttore generale del Costone Andrea Naldini –. Voglio però sottolineare che oltre a essere un grande tecnico con noi si è dimostrato una persona dall’enorme spessore: è un uomo vero, di un’intelligenza e di una sensibilità rara. Quest’anno ha vestito i panni di condottiero del Costone e ha guidato la squadra a un risultato straordinario", ha detto ancora Naldini.

"Maurizio Tozzi ha intrapreso con noi un percorso tecnico, facendo crescere la squadra con un lavoro iniziato l’estate scorsa e terminato una settimana fa – ha aggiunto Francesco Bonelli, direttore sportivo gialloverde –. Prima ancora che per le sue eccelse qualità da allenatore, sulle quali non abbiamo mai avuto il minimo dubbio, voglio ringraziare personalmente Maurizio per la fiducia che ha accordato al nostro progetto. Si è messo a lavorare dal primo giorno con il massimo della dedizione, sposando in pieno il nostro programma. Da fuori, può sembrare tutto semplice – ha concluso Bonelli –. La verità è che è davvero difficile spiegare a parole l’enorme opera di ricostruzione che coach Tozzi ha fatto per il Costone".

AF