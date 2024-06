Basket Serie B. Costone, festa infinita: "Fiducia nel futuro»

Una piacevole appendice della stagione terminata circa un mese fa con la vittoria del campionato. È quella che si è concessa il Costone al ristorante Il Tufo in piazza del Campo con brindisi e regali. Presenti anche gli sponsor, così come il presidente Emanuele Montomoli che, in un video, ha ripercorso le tappe principali del campionato. "È stata una stagione bella e impegnativa che ha dato grosse soddisfazioni – ha detto il patron di Vismederi –. Non va dimenticata nemmeno la vittoria della Coppa Toscana. Siamo andati oltre le aspettative: volevamo vincere un trofeo, ne abbiamo vinti due. Siamo molto contenti". Montomoli ha poi confessato di averci creduto sin dall’inizio ma che ha avuto anche "paura di non farcela", specie per il "grande carico di tensione che ha accompagnato i derby di finale, anche con alcuni episodi spiacevoli poi risolti – ha detto –. Devo fare i complimenti a tutti: vincere al PalaEstra è stato incredibile. La Mens Sana era in grande fiducia".

La mente e lo sguardo del presidente del Costone sono però già rivolti al futuro. "Non faremo grandi rivoluzioni nel roster ma ci dobbiamo dare un’organizzazione differente perché il livello della B interregionale ce lo impone. Ci stiamo lavorando – ha detto ancora il presidente gialloverde –, siamo preparati c’è grande fiducia in quello che sta facendo tutta la società".

"Spero che la gente – ha detto ancora Montomoli – si sia fidelizzata al Costone: non abbiamo i numeri della Mens Sana ma i risultati ci hanno aiutati a far aumentare il nostro pubblico. Poi ci saranno i derby con la Virtus e questo incentiverà le persone a venire al PalaOrlandi. Dobbiamo crescere ancora, siamo alla ricerca di nuovi sponsor che credano nel nostro progetto tanto quanto ci ha sempre creduto il sottoscritto. Un ringraziamento finale? A coach Tozzi – ha concluso Montomoli -. Avevo detto che sarebbe stato il miglior coach del campionato e così è stato".

