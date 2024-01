Basket Serie B. Desio a Montecatini con Fumagalli. La Bcb aspetta Fiorenzuola

Pausa sostanzialmente breve per la serie B di basket. Non si è giocato un fine-settimana il che ha obbligato le squadre ad allenarsi quasi sempre, esclusi i giorni rossi sul calendario. E il 2024 si apre con almeno tre novità importanti in casa Rimadesio impegnata domani alle 18 sul campo della Gema Montecatini. Per la prima volta in stagione coach Gallazzi avrà a disposizione l’intero organico. In Toscana sarà la prima gara dell’anno per il playmaker Carlo Fumagalli che rientra dopo circa otto mesi di stop per infortunio. “Carlito” si allena con contratto da un mese abbondante e potrà finalmente dare il suo contributo anche se per un minutaggio controllato. Rientra, anche se a scartamento ridotto, capitan Mazzoleni pure lui fuori dai giochi da un paio di mesi mentre fa il suo ritorno nello staff tecnico Paolo Gandini che dopo aver chiuso il suo rapporto con Oleggio sostituisce nel ruolo di vice Gianni Nava.

Sta sicuramente meglio Brianza Casa Basket, nella metà alta della graduatoria, che sempre domani alle 18 a Treviglio riceve Fiorenzuola. Lavoro fisico nella prima settimana di pausa per i greens di Lombardi che ha messo benzina nei serbatoi dei suoi in vista di una seconda parte di stagione molto dura. Entrambi i match valgono per l’ultimo turno di andata.

