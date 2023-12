Basket serie b. Desio-Lissone, derby delle deluse. E la Bcb frana

Venerdì sera a Desio (ore 21) c’è il derby di serie B. Derby natalizio ma il clima non sarà tale, considerato il campanilismo che c’è tra le contendenti. Sia la Rimadesio che la Lissone Interni arrivano da due sconfitte, brucianti, ma diverse. I padroni di casa stanno attraversando un momento delicato, han vinto solo una delle ultime sei gare e deve fare i conti con le assenze di Fumagalli e Mazzoleni. A Salerno domenica ha giocato una partita a tre volti: sostanzialmente equilibrata nei primi 20 minuti, da dimenticare nel terzo quarto (perso 32-15) e poi la rimonta che non va a segno per poco. Interrompe un parzialone di 17-0 un canestro involontario da 20 metri di Spizzichini. "Siamo andati sulle montagne russe. Il terzo quarto dimostra che siamo troppo fragili a livello mentale per riuscire a giocare un’intera partita in trasferta, per gestire i break degli avversari e le nostre difficoltà" commenta coach Gallazzi. Brianza Casa Basket nulla ha potuto invece contro la quotata Pielle Livorno che alla fine si è imposta 88-64 al PalaFacchetti tirando quasi col 50% da tre, trascinata nel terzo periodo dai 14 punti in fila di Chiarini. "Non possiamo permetterci di accendere giocatori di questo tipo. Basta commettere un fallo, fermare il gioco, impedire che gli arrivi il pallone… - ammette Lombardi - Nei primi due quarti e all’inizio del terzo abbiamo giocato una partita vera, solida. Ci vuole più fame, sotto questo punto di vista qualcuno è mancato".

Ro.San.