Basket Serie B. Desio ora prova a chiudere:: "Si deve correre»

Primo match-point per la Rimadesio che questa sera alle 20.30 a Capriglia si incrocia nuovamente con la Virtus Arechi Salerno.

I bluarancio di coach Gallazzi hanno tenuto il fattore campo nei primi due match del PalaFitLine e conducono la serie 2-0, quindi basta loro un successo per strappare la salvezza.

E la prima opportunità oggi in gara-3 in Campania, con un successo la Rimadesio chiuderebbe i conti, in caso contrario si va a gara-4 sempre a Capriglia domenica alle 18.

Nelle fila dei padroni di casa stagione finita per il lungo Matrone, infortunatosi alla spalla nel primo quarto di gara-3, nessun problema invece per Baldini che ha assistito dalla panchina a tutto l’ultimo quarto per noie alla caviglia.

"Se mi aspetto ancora tanta difesa a zona? È plausibile che ciò possa accadere nuovamente.

È accaduto in gara-1 e l’abbiamo attaccata subito bene, in gara-2 invece ci siamo incartati e questo non deve accadere di nuovo" dice Gallazzi che svela cosa dovrà fare la sua squadra per fare il blitz.

"Non accontentarci mai della prima soluzione che ci verrà concessa, provare a correre, essere più solidi difensivamente, non farli schierare.

Ma in partite come questa è l’aspetto mentale quello che conta. Se saremo sul pezzo fin dal primo minuto sono tranquillo e fiducioso".

