Basket Serie B. Desio perde troppo male. I playout si avvicinano. Gallazzi: "Presi a schiaffi»

Fa male la sconfitta per come è scaturita e per lo scarto (22), ma sono anche i risultati degli altri campi a incidere pesantemente sulla classifica della Rimadesio che perde in casa contro Montecatini e deve metabolizzare la doppia vittoria in trasferta della Bakery e di Cassino che salgono a quota 24, lasciando i bluarancio a 22 e al quart’ultimo posto solitario. Si assottiglia sempre di più il margine d’errore se si vogliono evitare i playout. Di certo bisogna evitare un approccio come quello contro i termali. "Nel nostro piano partita c’era l’intenzione di pareggiare l’energia e la loro voglia di indirizzare la gara, purtroppo non ci siamo riusciti. Non siamo stati all’altezza" dice Gallazzi che punta il dito sui primi 20 minuti (19-40). "Li abbiamo buttati via, ci hanno preso a schiaffi, non ne ricaviamo nulla di utile. In attacco non siamo stati lucidi, non abbiamo mosso la palla, non abbiamo allargato il campo. Abbiamo fatto il contrario di ciò che serviva".

Ro.San.