Basket serie b. Desio rattoppata con Solbiate. La Bcb affronta la capolista

Rimadesio e Brianza Casa Basket entrambe in campo stasera alle 20.30. Per i desiani terza e ultima trasferta forzata al vicino PalaMeda (dalla prossima in poi in casa sempre al PalaDesio) per sfidare la Solbat Piombino. Solita location invece per la Lissone Interni che al PalaFacchetti di Treviglio tenta l’impresa contro la capolista solitaria Fabo Herons Montecatini. E per entrambe le rappresentanti nostrane si registrano delle assenze. Più importanti e pesanti quelle a cui dovrà far fronte coach Edoardo Gallazzi (foto) che oltre al lungodegente Fumagalli si vede privato anche di capitan Mazzoleni. Già fuori a Montecatini sei giorni fa, sarà sottoposto a nuove visite nei prossimi giorni.

La Rimadesio se la vedrà con una formazione dalle spiccate attitudini offensive. "Giocano a ritmi elevatissimi per alzare il numero dei possessi e non è un caso che molte partite con loro in campo finiscano ad alti punteggi" spiega Gallazzi. "Cosa fare quindi? Gestire le transizioni e accoppiarsi bene con i loro tiratori. E poi mi aspetto un forte passo avanti a livello difensivo, caratteriale, di responsabilità individuale". Montecatini appunto, sponda Fabo, quindi la capolista indiscussa del girone A. Stasera tocca a Nazareno Lombardi inventarsi qualcosa per scalfire il primato dei termali alla guida della sua Lissone Interni. "Pensiamo prima a noi stessi, a quello che dobbiamo fare contro una squadra forte, completa, in salute, mentre noi siamo reduci da una brutta sconfitta. L’abbiamo comunque preparata anche sulle caratteristiche dei nostri avversari, vediamo cosa ne verrà fuori". Ancora assente Loro.

Ro.San.