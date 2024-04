Basket Serie B. Desio vende cara la pelle ma Montecatini è forte

La Rimadesio si porta in dote nei playout due vittorie e il merito di aver trascinato al supplementare la quarta forza del campionato Gema Montecatini dopo una partita dai toni agonistici da playoff, con gli ospiti saliti in Brianza per respingere l’assalto della Del Fes Avellino, finita quinta. Ora una settimana di pausa (nel weekend del “ponte“ non si gioca) e poi sotto con la serie al meglio delle cinque partite contro la Virtus Arechi Salerno, battuta di recente al PalaFitLine e che i bluarancio ritroveranno – sempre al PalaFitLine – domenica 4 e lunedì 6 Maggio rispettivamente per gara-1 e gara-2 del primo turno di playout. Poi si andrà in Cilento, ma procediamo per step e incassiamo la soddisfazione, nonostante il ko al 45’, di coach Gallazzi che dalle ultime gare ricava un po’ più di serenità per affrontare al meglio gli spareggi. "Avevamo la necessità di fare una partita vera, di non far calare la tensione positiva che avevamo rifatto nostra e ci avviciniamo quindi alla serie contro Salerno con alle spalle settimane molto buone sia dal punto di vista degli allenamenti che dell’atteggiamento in campo dei giocatori, con spunti tecnici e tattici interessanti. Salutiamo la regular season avendo giocato partite coerenti al livello di energia". Gallazzi torna sui 45 minuti dell’Aldo Moro di domenica.

"Un’autentica battaglia durante cui, purtroppo, non siamo riusciti a reggere certe situazioni. I problemi di falli hanno alterato le rotazioni, ci siamo inventati quintetti più bassi e contro una squadra così più dotata fisicamente prima o poi un break lo subisci. Ma, ripeto, non era scontato giocare una partita così tosta essendo già certi del nostro destino e contro una squadra così forte". Sodero ne fa 29 compresa la tripla dell’over-time, si conferma su alti livelli anche Baldini (18).

Ro.San.