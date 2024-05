Basket serie B: domani è già tempo di gara 3 per la semifinale. Ferrara, occasione persa. Ora la ’bella’ decisiva

C’era tutto per chiudere la serie e concentrarsi sulla semifinale, invece Ferrara Basket dovrà affrontare la decisiva gara-3 per passare il turno e non finire anzitempo la stagione. Sarà infatti partita da ‘win or go home’, quella di domani sera (ore 20.45) alla Bondi Arena, uno spareggio per cuori forti in un ambiente che si spera ancora più caldo rispetto a quello di gara-1: chi vince proseguirà il suo cammino nei playoff, chi perde terminerà in anticipo la propria stagione. Un’ipotesi che gli appassionati biancazzurri non vogliono nemmeno prendere in considerazione, e proprio per questo servirà il pubblico delle grandi occasioni per spingere Ferrara al passaggio del turno: la serie tra gli estensi e la rognosa Gardonese è l’unica delle quattro che sarà decisa alla ‘bella’, considerato che Sangiorgese, Fidenza e Bergamo hanno battuto 2-0 le rispettive avversarie. Non c’è tempo per fare calcoli, però, l’unico obiettivo deve essere vincere gara-3 e raggiungere Fidenza in semifinale: dalla sua la truppa di Benedetto avrà il fattore campo, in un momento in cui la tifoseria si sta stringendo sempre più vicina alla squadra. Rimane qualche rimpianto per l’esito del secondo atto in terra bresciana: priva di Sankaré, che tornerà a disposizione per la sfida di domani dopo che la Vis lo ha convocato allo spareggio per accedere alle finali nazionali Under 17, la compagine estense ha pagato un avvio di gara troppo soft, che ha consentito ai padroni di casa di toccare addirittura le diciotto lunghezze di vantaggio, complice anche un attacco biancazzurro in difficoltà vittima di percentuale bassissime dal campo. Ferrara ha poi approcciato con tutt’altra faccia alla ripresa, recuperando punto dopo punto sospinta dagli esterni Ballabio e Marchini, ma la sensazione è che la sveglia sia arrivata un po’ troppo tardi e si sia persa un’occasione. Fra 24 ore si torna in campo, la prevendita dei biglietti ha aperto ieri e proseguirà oggi ai botteghini del palasport dalle 17.30 alle 19.30: i playoff non danno tregua, Ferrara dovrà farsi trovare pronta.

Jacopo Cavallini