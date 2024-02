Basket serie b. Domani l’operazione alla mano per Yarbanga. Si pensa al maggior coinvolgimento di Sankare

Sarà operato domani pomeriggio Barou Yarbanga, che andrà quindi sotto ai ferri per risolvere la frattura al quarto metacarpo della mano destra di cui è stato vittima la scorsa settimana. Uno scontro di gioco del tutto fortuito in allenamento che è però costato caro al lungo italo-maliano di Ferrara Basket, che presumibilmente dovrà stare lontano dai campi almeno per un mese e mezzo. Coach Benedetto lo perderà per lunga parte della seconda fase, l’obiettivo è recuperarlo al meglio per i playoff. Nel frattempo, il diesse Pulidori ha incontrato l’entourage della Vis per portare più stabilmente in prima squadra il classe 2007 Assane Sankaré.