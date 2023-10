Basket Serie B donne. Aymarà Costone costretta alla resa con il Baloncesto

BALONCESTO

58

COSTONE

51

BALONCESTO FIRENZE: Goracci 9’, Mariottini 4, Casconi 5, Mazzoni 7, Casagli 10, Passoni 6, Sali 3, Giovannini 2, Dallarmi 3, Donadio 9. Allenatore Biondi.

AYMARA’ COSTONE: Ginanneschi 7, Sardelli 12, Rinaldi 12, Zanelli, Bonaccini G. 4, Sposato 4, Pierucci 10, Sabia 2, Nanni, Nannetti ne, Calugi ne. Allenatore Fattorini.

Parziali: 14-15, 34-24, 48-39.

FIRENZE – Brutto inciampo per l’Aymarà Costone che incappa in una serata decisamente no in occasione dell’anticipo della quinta giornata, disputata nel tardo pomeriggio di ieri sul campo del comunque ostico Baloncesto Firenze.

Le senesi sono apparse letteralmente in bambola di fronte a un’avversaria che invece è scesa in campo assai determinata e con tutta l’intenzione di portare a casa i due punti. La formazione senese è stata costretta sempre a rincorrere, fatta eccezione per la primo frazione di gioco che è risultata assai equilibrata, trovandosi poi in seria difficoltà contro il ritmo sostenuto delle padrone di casa che grazie a questa vittoria conquistano i primi due punti della stagione, dopo un inizio non certo positivo.

E pensare che in precampionato, in occasione delle qualificazioni per la Coppa Toscana, le bianconere avevano surclassato le gigliate infliggendo loro un passivo di 20 punti. Questa volta invece l’Aymara’ non ha rispettato i favori della vigilia, tornandosene a Siena notevolmente ridimensionata rispetto al convincente successo di una settimana fa contro la Pallacanestro Firenze.

R.R.