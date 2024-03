Basket serie b donne. Happy, il big match di Cavezzo è amaro

Niente da fare per la Ren-Auto Happy Basket Rimini nel big match a Cavezzo. Le emiliane s’impongono 72-68 al supplementare bissando così il successo dell’andata e agganciando le riminesi in questo girone verde di playoff. La gara sembra chiusa a 2’ dall’intervallo sul 37-20, ma l’Happy chiude bene il secondo quarto (37-25 al 20’) e la riapre del tutto a inizio ripresa con Capucci e Benicchi (37-31). Nel quarto periodo la terza tripla di Novelli vale addirittura il sorpasso sul 47-49, poi è grande battaglia. Cavezzo avanti nel finale, ma una doppietta di liberi di Novelli a 3’’ dal gong manda tutto all’overtime (62-62). Nell’appendice a essere più fredda è Cavezzo, che dalla lunetta allunga e chiude i conti. Il tabellino: Tiraferri, Novelli 16; Mongiusti, Capucci 7, Pratelli, E. Duca 20, Pignieri, N. Duca 5, Fera 2, Benicchi 15, Borsetti, Monaldini. All.: Maghelli.

La classifica: Samoggia 14; Cavezzo, Rimini e Puianello 12; Castel San Pietro 10; Faenza Basket Project 8; Forlì e Valdarda 2.