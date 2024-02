BASKET serie b donne. La Rlc Sistemi la spunta su Pontedera

Pronto riscatto per la Rlc Sistemi in serie B femminile. Le pratesi espugnano il campo di Pontedera con il punteggio di 59-43 e salgono a 16 punti in graduatoria, sempre a metà del tabellone. Prato parte più forte delle avversarie e alla prima sirena si trova 7 lunghezze in vantaggio (14-7). Nel secondo quarto regna l’equilibrio e le due squadre mantengono inalterato il divario fino a 3’ dall’intervallo lungo: poi una serie di disattenzioni difensive della squadra ospite consentono a Pontedera di andare negli spogliatoi sotto di un solo punto (22-21). Il terzo quarto si apre proprio come era finito il secondo: tripla di Pontedera che mette la testa avanti per la prima volta nella partita (24-22). Da qui però la Rlc Sistemi prende le redini della partita, difende bene, vince la lotta ai rimbalzi e si costruisce il vantaggio fino ad arrivare sul +10 alla terza sirena (38-28). Brava poi la Rlc a respingere i tentativi di rimonta delle avversarie. Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Sautariello 9, Agostini 2, Mandroni 9, Billi 7, Trucioni 14, Ponzecchi 2, Garatti 5, Popolo 11, Cipolletta, Franchini n.e. All. Pilli.

L. M.