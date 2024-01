Basket Serie B donne. L’Aymarà Costone rompe il digiuno. Baloncesto battuto

AYMARA’

50

BALONCESTO

34

AYMARA’ COSTONE: Pierucci 2, Bonaccini V. 6, Pastorelli 3, Sardelli 9, Calugi 12, Posta, Rinaldi 7, Zanelli ne, Bonaccini G., Sposato 5, Nanni 3, Sabia 3. Allenatore Fattorini.

BALONCESTO: Goracci 9, Casagli 5, Passoni 5, Borelli, Donadio 7, Livi 6, Salib 2, Mazzoni, Giovannini, Dallarmi. Allenatore Biondi.

Arbitri: Cima e Zini.

Parziali: 12-8, 28-14, 44-26.

SIENA – Finalmente l’Ayamarà buca la prima vittoria del 2024, in un derby che si accende sin dalle battute iniziali, con le due squadre che producono molto gioco, ma poca sostanza. Troppi i canestri sbagliati da sotto dalle giocatrici senesi che nonostante tutto riescono a chiudere la prima frazione di gioco avanti di 4 lunghezze, nonostante l’aggressività difensiva della formazione fiorentina. Sardelli, tra le file dell’Aymarà, è la più dinamica con delle incursione vincenti che fanno saltare la difesa di coach Biondi a cui non basta la ex Donadio sempre nel vivo delle azioni. L’Aymarà prende fiducia e la bomba di Calugi al 12’ vale il +9 (17-8), la quale poco dopo replica con un’altra azione da 3: contropiede vincente e il libero aggiuntivo (20-8). La gara sembra incanalarsi su binari favoreli al Costone, con Calugi davvero ispirata, altra bomba del 23-11, ma Baloncesto cerca di rimanere in partita anche se all’intervallo lamenta un ritardo di 14 punti. Alla ripresa del gioco due triple consecutive di marca viola ridanno fiato alle speranze delle ospiti (33-22), con Sabia che al 24’ commette il suo 4° fallo, così come Rinaldi, e coach Fattorini si vede costretto a correre ai ripari, con Calugi che lo ripaga con un’altra delle sue triple (44-26 al 29’). La zona match-up di Baloncesto non sembra funzionare, mentre l’individuale bianconera costringe le avversarie a uno sterile bottino di 26 punti al 30’. A questo punto la gara, sul+18 per l’Aymarà, può considerarsi chiusa.

R.R.