Basket Serie B donne. L’Aymarà gioca in quel di Lucca. Palla a due alle 18

Trasferta tutt’altro che facile per l’Aymarà Costone Siena che anticipa a questo pomeriggio la gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga patita nello scorso turno per mano di Piombino, la compagine senese cerca di rimettersi in carreggiata, nel tentativo di trovare una certa continuità nei risultati che le consenta di consolidare la propria posizione di classifica (sesta con 12 punti) in piena zona play-off. Stagione oltremodo positiva invece per Le Mura Spring Lucca che dall’alto del secondo gradino (20 punti all’attivo), domina con grande autorità lo scenario cadetto, dietro solo alla capolista Jolly Acli Livorno che con i suoi 24 punti conquistati fino a questo momento, risulta essere la regina incontrastata con un ruolino di marcia di sole vittorie. Lucca nello scorso turno ha sbancato prepotentemente il parquet di Prato e quindi si presenterà a questo appuntamento con tutte le carte in regola per mettere in mostra ancora una volta tutte le proprie potenzialità. Anche all’andata il Costone fu travolto in casa dalla formazione lucchese che seppe imporsi per 35-58. La partita avrà inizio alle 18 e verrà diretta dalla coppia arbitrale Marinaro e Salvo di Pisa.

R.R.