Basket Serie B donne. L’Aymarà vuole tornare a vincere. Ostacolo Firenze

Dopo le due sconfitte consecutive (in casa con Lucca e fuori a Livorno contro il Jolly Acli), l’Aymarà Costone cerca questa pomeriggio il riscatto per tornare a muovere la classifica che la vede con solo 2 punti all’attivo dopo 3 giornate. Ma l’ostacolo da superare non è di poco conto, in quanto al PalaOrlandi arriverà la Pallacanestro Firenze che di punti ne ha 4, fresca di vittoria grazie al successo interno ottenuto contro Prato. Nonostante che le gigliate non abbiano iniziato bene il cammino in serie B a causa della secca sconfitta maturata tra le mura amiche per mano di Pontedera, le stesse adesso si ritrovano a inseguire il terzetto di testa composto dalle due livornesi e da Lucca che risultano imbattute. E’ sicuramente ancora un po’ presto per dire quali saranno le vere forze del Campionato, ma senza dubbio il trio di testa è fortemente accreditato dagli addetti ai lavori e questa prima parte della stagione non fa altro che confermare questa tendenza. La Pallacanestro Firenze inoltre, in precampionato, ha inflitto il primo dispiacere stagionale all’Aymarà, sconfiggendola per 54-49 nella sfida decisiva per l’accesso alle final four di Coppa Toscana, partita questa giocatasi sul parquet fiorentino, mentre invece questa sera saranno le senesi ad avere il fattore campo dalla propria parte. Senesi che si presenteranno però a ranghi ridotti a causa di un serio infortunio occorso alla capitana Valentina Bonaccini che proprio contro Livorno si è procurata una lesione muscolare all’interno coscia che la terrà ferma per oltre un mese. Una brutta tegola, non c’è che dire, per coach David Fattorini, che va ad aggiungersi all’indisponibilità di Pastorelli. Sarà dunque un Costone rimaneggiato quello che alle 18 tenterà comunque di sovvertire questa situazione negativa. Ad arbitrare l’incontro sono stati chiamati Benenati e Volpi della sezione di Livorno.

R.R.