Basket serie b donne. Le sangiovannesi si gustano i playoff dopo l’ultimo colpo

SAN GIOVANNI

La squadra di basket serie B femminile di San Giovanni, ex Galli, ha vinto un’importante partita contro il Baloncesto di Firenze, col netto risultato di 61-44, ed è balzata fra le otto che disputeranno i play-off per la promozione in A2. Un bel salto nelle ultime gare che l’hanno portata a 14 punti in classifica. "Se riusciremo a vincere una delle due ultime gare, sabato 24 a Prato (ore 21), oppure al Palagalli la successiva contro il Costone Siena, ci confermeremo nei play-off", commenta la presidente Giovanna Pieraccini. Che aggiunge: "Nostro nuovo sponsor è adesso la ditta di Roma MU-Integratori Alimentari, non più la Named". Purtroppo ha finito la stagione l’ottima play, l’argentina Fernanda Gietz, che nell’ultima sfida ha riportato uno strappo muscolare.

Gigr