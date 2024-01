Basket serie B donne. Named stasera a Lucca. Il rilancio con la Gietz

SAN GIOVANNI

La Named, campionato serie B femminile di basket, oggi giocherà il turno infrasettimanale. Alle 21,15 sarà di scena al Palazzetto di Lucca. La squadra di coach Alessandro Venturi è reduce da tre successi consecutivi, con la Pielle a Livorno, Pontedera e Piombino. Sei punti importanti che hanno fatto salire la squadra sangiovannese a quota dieci punti, in una posizione soddisfacente. Non è ancora fuori dai play-out, ma sulla soglia. La compagine di Venturi sembra aver imboccato la via giusta per la salvezza. A Lucca oggi sarà una sfida durissima, ma questa rilanciata Named se la giocherà.

Dall’arrivo della play argentina Gietz la squadra è più competitiva. Prima di questo trio di vittorie, la compagine sangiovannese non riusciva ad esprimersi secondo le proprie capacità. Ora sembra aver ritrovato se stessa, ed i tre successi lo dimostrano. Si fa affidamento a Lucca sulla guida delle varie Innocenti, Baggiani, Gabbrielli, Gietz. Il roster della Named: Baggiani, Bianchi, Gietz, Innocenti Stella, Lactagnola, Poccetti, Tognaccini, Campagnano, Casucci, Cellai, Gabbrielli.

Giorgio Grassi