Basket Serie B donne. Stasera a Pontedera l’Aymarà Costone punta all’impresa

Per l’Aymarà Costone si prospetta un’altra trasferta insidiosa, dopo quella infrasettimanale di Prato dove la squadra senese è incappata in una sconfitta che ha subito spento gli entusiasmi scaturiti domenica scorsa dopo la bella vittoria riportata nel derby contro il Baloncesto Firenze. Contro la Pallacanestro Prato le ragazze di coach David Fattorini hanno retto botta nelle prime due frazioni, per poi piegarsi sotto i colpi delle padrone di casa che senza troppo esagerare hanno conquistato la posta in palio. Peccato perché questa poteva essere un’occasione d’oro per muovere ulteriormente la classifica, invece è arrivato un altro stop contro una formazione che era appaiata all’Aymarà a quota 14 e che grazie a questo successo ha operato il sorpasso, posizionandosi al 6° posto assoluto in graduatoria. Parlavamo all’inizio di un’altra trasferta e in effetti questo pomeriggio la carovana bianconera si metterà nuovamente in moto per raggiungere Pontedera, dove alle 21,15 si confronterà con la compagine locale, reduce dalla sconfitta di Piombino contro il Basket Golfo. Pontedera di punti ne ha 10 e sta lottando gomito a gomito con la Number8 di Sgv e la stessa Piombino, per guadagnarsi l’ultimo posto utile per l’ingresso ai play off. Si tratta dunque di un altro scontro diretto, ma questa volta i 2 punti sono davvero pesanti. C’è da augurarsi che la formazione senese sappia cogliere una vittoria che porrebbe una serie ipoteca sulla seconda fase in chiave play-off. Arbitreranno l’incontro Celentano della sezione di Arezzo e Deliallisi della sezione di Livorno.

R.R.