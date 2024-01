Basket serie B donne: vittoria a Livorno, ora il Pontedera. Ecco l’argentina Gietz. La Named vince subito

SAN GIOVANNI

E’ arrivata alla Named la play argentina Maria Fernanda Gietz. Un’atleta che sicuramente sarà un buon rinforzo per la compagine sangiovannese, diretta dalla presidente Giovanna Matteini. La Gietz ha già giocato e la Named ha vinto un’importante partita a Livorno contro la Pielle, terza in classifica. Anche la pivot Sofia Tognaccini ha già fatto il suo rientro in squadra. Gli effetti positivi hanno già recato buoni frutti per la Named. A Livorno contro la Pielle ha vinto per 45-48. Ora la Named deve giocare due gare in casa: domenica 21 gennaio alle ore 18 affronterà al Palagalli il Basket Pontedera e il 28 gennaio alle 18 riceverà la visita del Piombino.

Gare che possono far risalire la squadra allenata dal bravo coach Alessandro Venturi. In questo campionato l’obiettivo della Named è quello del mantenimento della serie B. E se Venturi potrà avere tutte le atlete a disposizione, la salvezza è un traguardo possibile. Il roster della Named: Baggiani, Bianchi, Campagnano, Casucci, Cellai, Gabbrielli, Gietz, Innocenti, Tognaccini, Lacitignola, Poccetti.

Giorgio Grassi