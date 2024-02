Basket serie B: dopo la salvezza raggiunta. La Sba di Evangelisti pronta per la seconda fase

AREZZO

Raggiunta la salvezza diretta in serie B interregionale grazie alla vittoria in trasferta contro Legnaia, la Amen Bc Servizi Arezzo può ora ricaricare le pile in vista dell’inizio della seconda fase, in programma domenica 3 marzo quando la squadra di coach Evangelisti affronterà Derthona Lab Basket al PalaEstra. La Sba ha ottenuto l’accesso al play-in silver, che permette alle prime due classificate di giocare i playoff promozione. Le squadre dal 5° all’8° posto del girone B, tra cui Arezzo, partono dai punti conquistati negli scontri diretti durante la prima fase e sono accoppiate alle pari classificate del girone A (Gallarate, Derthona Lab, Borgomanero e Campus Varese) che affronteranno in gare di andata e ritorno.

La Sba parte ultima, dato che contro Spezia, Lucca e Quarrata ha vinto una sola gara su sei (contro i liguri in casa). Servirebbe dunque una marcia quasi perfetta per scalare la graduatoria in queste otto partite, ma gli amaranto si stanno abituando a scrivere imprese.