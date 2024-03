Basket serie B. Drigo: "Nelle difficoltà ognuno va per conto suo. Dobbiamo compattarci e restare uniti»

"Appena andiamo in difficoltà, invece di compattarci ognuno va per conto proprio: così non va, dobbiamo cambiare atteggiamento". Parole da vero capitano, quelle di Mathias Drigo, alla vigilia del quarto turno dei Play-In Gold, che vedrà Ferrara Basket ospitare domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena il fanalino di coda Oderzo. "Delle due, la sconfitta di Bergamo è quella che mi ha dato più fastidio – commenta l’ala ex Caserta –, a Gardone non ci avevamo capito nulla sin dall’inizio ed è stata una partita incentrata molto sull’aspetto fisico. Domenica scorsa, invece, l’approccio era anche stato positivo poi nel secondo tempo siamo stati un po’ egoisti: nelle difficoltà non riusciamo a rimanere uniti".

La gara casalinga contro i trevigiani di Oderzo, ancora a secco di vittorie in questa seconda fase, sembra arrivare al momento più opportuno: "Ma il passato ci ha già insegnato che queste partite siamo bravi a complicarcele da soli – il monito di Drigo –, è sotto gli occhi di tutti che in casa troviamo maggiori certezze e domani dovremo dimostrare che siamo ancora vivi. Bisogna che dimentichiamo in fretta queste due settimane, ora l’obiettivo è confermarci tra le prime sei: con un buon cammino da qui alla fine dei Play-In Gold, possiamo ancora puntare a un posto tra le prime quattro, che significherebbe avere il vantaggio del fattore campo almeno al primo turno dei playoff".

Un turno, quello di domani, che sulla carta potrebbe favorire Ferrara: non solo per l’incrocio con l’ultima della classe, ma anche per le sfide tra Fidenza e Bergamo e tra Gardonese e Sangiorgese.

I biancazzurri sperano in due successi delle squadre del proprio girone, per tornare in una posizione di classifica confortante: "E’ chiaro che affrontiamo una squadra in difficoltà – chiude Drigo –, hanno dovuto abbassare le loro aspettative a causa di alcuni infortuni ma di certo non verranno qui a fare la vittima sacrificale. Avranno meno pressione sulle spalle rispetto a noi, dovremo fare particolare attenzione".

Coach Benedetto parlerà oggi all’immediata vigilia della partita con Oderzo: la condizione fisica generale è migliorata, le premesse per fare bene davanti al proprio pubblico ci sono tutte.

Jacopo Cavallini