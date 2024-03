Basket serie B e C femminile. Il Project travolge la Rosa Forlì e si rilancia. Capra Team a valanga, chiude quarta

Il Faenza Basket Project travolge 69-41 (17-11; 37-19; 54-26) la Libertas Rosa Forlì e prova a rilanciarsi nella corsa per le prime tre posizioni. Il terzo posto dista quattro punti e mancano ancora cinque giornate. Il campionato si ferma per la sosta pasquale: Faenza ritornerà in campo venerdì 5 aprile alle 21.30 in casa con il Fiore Basket Valdarda. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 10, Panzavolta 4, Porcu 8, Manaresi, Gori 9, Ciuffoli C. 8, Morsiani 2, Grande 7, Bernabè 8, Ciuffoli E. 13. All.: Sferruzza Classifica: Zola Predosa 14; Happy Basket Rimini, Cavezzo e Puianello 12; Magika Castel San Pietro 10; Faenza 8. Libertas Rosa Forlì e Valdarda 2. C femminile Il Capra Team Ravenna chiude la regular season con la netta vittoria per 77-30 (23-3; 42-15; 60-22) contro il Vis Trebbo, chiudendo al quarto posto. Nei playoff incontrerà il Parma Basket Project, arrivato prima nel girone A. Gli spareggi promozione inizieranno dopo la pausa pasquale e si giocheranno in gare di andata e ritorno (passerà il turno chi segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto) con le semifinali in programma il 7 e il 14 aprile e le finali il 21 e il 28. Saliranno in serie B, due delle otto partecipanti. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 21, Vannucci 5, Calabrese 2, Dasara 4, Pirazzini 12, Sabbatani 5, Balella, Goodness 5, Cavassi 14, Lago Gonzales 9. All.: Colucci Classifica: Granarolo 34; CMB Bologna e Vis Rosa Ferrara 28; Capra Team 26; Monte San Pietro 18; Sasso Marconi 14; CMP Granarolo 12 Castelfranco Emilia 1;0; Aics Forlì 6; Vis Trebbo 0.