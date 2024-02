Basket serie B

L’Etrusca Basket La Patrie San Miniato torna subito a vincere superando il team piemontese Serravalle col risultato finale di 76-69. Un successo casalingo costruito al termine di un confronto combattuto e incerto fino alla fine. Il club avversario si dimostra più caparbio del previsto e i padroni di casa, dopo un avvio in perdita, trovano la giusta determinazione per reagire e imporsi sul finale di gara. "Siamo partiti male, l’aspetto motivazionale insieme al loro ottimo primo quarto ci hanno fatto andare al primo riposo sotto 20-12 – commenta coach Gabriele Martelloni - dopo ci siamo svegliati e abbiamo fatto una discreta partita, trovando soluzioni praticamente da tutti. Sono contento di come sta andando il nostro Lollo Scardigli che è già la seconda partita di fila che sta con personalità in campo in momenti importanti della partita. È al primo anno U17 ma ha già in alcune parti del campo atteggiamenti da senior". L’avvio è nelle mani degli ospiti molto più concreti, nei secondi 10 minuti l’Etrusca risponde chiudendo 22-15. Al rientro dagli spogliatoi l’Etrusca è più cinica e con buone soluzioni portandosi in vantaggio (16-5). Il team piemontese non molla e recupera nell’ultimo atto (25-26) riconoscendo la superiorità dei toscani con Jovanovic miglior realizzatore della partita con 19 punti.