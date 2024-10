Basket serie B - Esordio casalingo con il piede giusto per la squadra fiorentina che supera Siena dopo una partita tirata e divertente. Cantini Lorano sorride, la Mens Sana si arrende

CANTINI LORANO FIRENZE

CANTINI LORANO OLIMPIA FIRENZE: Nepi 37, Bruno 16, Scali 13, Nessi 7, Pedicone 4, Stoch 14, Merlo 5, Pieri 2, Senghor, Isaia, Landi, Bellugi. All.: Lilli.

MENS SANA SIENA: Belli 17, Prosek 14, Tognazzi 13, Pucci 5, Ragusa 4, Marrucci 13, Neri 11, Pannini 8, Sabia 2, Tilli, Maghelli. All. Betti.

Arbitri: Corso e Sposito.

Parziali: 26-21, 57-41, 78-64, 98-87

FIRENZE - Dopo la sconfitta subita a Lucca nella partita di esordio del campionato della serie B interregionale la Cantini Loriano Olimpia Firenze si riscatta nella prima casalinga al PalaFilarete, sold-out con una nutrita presenza anche di tifosi ospiti, battendo la Mens Sana Basketball Siena al termine di una gara che i padroni in casa hanno tenuto sempre in pugno. Gli avversari, col morale alle stelle dopo la vittoria ad Arezzo, hanno dovuto fare i conti con la pressione dei gialloblù, andati subito a segno con una tripla dell’ex Castelfiorentino Alessandro Nepi, uno dei migliori

L’incontro ha cambiato volto all’inizio del secondo quarto quando il coach Simone Lilli ha giocato la carta di Federico Stoch, classe 2006, ex Pistoia Basket che ha debuttato anche in serie A, che ha dominato nella difesa avversaria risultando infallibile anche nel tiro da oltre i tre metri. Assai convincente pure la prova di Lorenzo Merlo e Marcelo Nessi che hanno concluso con un significativo 5/5 dalla linea dei liberi. Alla fine del terzo quarto, sul punteggio di 78-64 per l’Olimpia la Mens Sana ha cercato di rientrare in partita riuscendo a ridurre lo svantaggio sino a -4 grazie alle triple di Belli e agli appoggi di Prosek ma i padroni di casa, con ancora le idee chiare e energie da spendere, hanno rintuzzato gli attacchi mantenendo il controllo della gara e chiudendo in scioltezza, con la consapevolezza di avere le carte in regola per disputare un buon campionato.