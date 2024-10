BASKET SERIE B. Estrusca, ecco Quarrata. Operazione riscatto

Dopo la sconfitta subita a Siena, l’Etrusca Basket di San Miniato è pronta a tornare sul parquet con un solo obiettivo in mente, riscattarsi. Oggi alle ore 18 al Pala Fontevivo, la squadra affronterà Quarrata Pallacanestro in una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. L’Etrusca arriva da un momento delicato, ancora condizionata dall’infortunio del capitano ma nonostante ciò, i giovani giocatori hanno dimostrato grande carattere nelle ultime due partite, rimanendo sempre uniti contro avversari di alto livello. Quarrata dal canto suo si presenta come un avversario temibile soprattutto dopo l’inserimento di Simone Angelucci, un giocatore di categoria superiore che ha ulteriormente rinforzato una squadra già strutturata, solida sia sotto canestro che sugli esterni. La sfida dunque si prospetta equilibrata ma molto dura. L’Etrusca dovrà far valere il proprio ritmo e la velocità, cercando di compensare il gap fisico sotto canestro con un gioco rapido e intenso.

"Mi aspetto che ci sia equilibrio - ha dichiarato il coach dell’Etrusca, Gabriele Martelloni - Loro sono una squadra che è molto più grossa di noi, quindi a livello individuale vicino a canestro dovremo difenderci meglio".