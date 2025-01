Basket, Serie B. Etrusca Basket, squadra da battere. Vittoria anche contro l’Arezzo

L’Etrusca Basket si conferma la squadra da battere imponendosi su Arezzo con il punteggio di 85-72 e consolidando il primato in classifica. La gara è iniziata in perfetto equilibrio con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, chiudendo il primo quarto sul 17-17, grazie anche agli scambi intensi e ben giocati da entrambe le squadre.

Nel secondo periodo i padroni di casa hanno cambiato passo mettendo in campo una difesa aggressiva e un attacco preciso che ha permesso loro di dominare il parziale con un netto 36-13 andando all’intervallo lungo con un vantaggio rassicurante. Arezzo tuttavia non si è arresa e ha cercato di riaprire la partita nel terzo quarto vincendolo con un parziale di 16-11 e mostrando carattere e capacità di reazione ma nonostante il tentativo di rimonta, il distacco accumulato nei primi due quarti si è rivelato troppo ampio da colmare e anche nell’ultimo quarto, chiuso con 26-21 in favore degli ospiti, l’Etrusca è riuscita a gestire il ritmo della gara.

Con questa vittoria l’Etrusca basket rafforza la propria posizione e si prepara con fiducia alla seconda fase del campionato, dove il prossimo impegno è fissato per domani sera alle ore 21 quando i ragazzi scenderanno in campo a Firenze contro l’Olimpia Legnaia.