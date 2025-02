Basket - Serie "DR1» maschile: il derbissimo. Qui Libertas: Piochi: "Decisiva la difesa»

Libertas - Skywalkers il big-match della quinta giornata di ritorno di regular season. Si disputerà stasera, alle 21.15, al "Palatagliate", di fronte ad una buona cornice di pubblico. I biancorossi, nonostante la battuta d’arresto contro Donoratico, sono saldamente in zona play-off e vogliono continuare a conquistare punti per cercare di mantenere la miglior posizione. Si affronteranno due roster che si conoscono bene.

"Memori della gara dell’andata – ha detto coach Piochi – , andremo ad affrontare una squadra sicuramente aggressiva ed intensa su entrambi i lati del campo. Noi dovremo essere bravi in difesa ed essere aggressivi per limitare i loro giocatori più pericolosi, andando a fare quello che abbiamo preparato in settimana, cercando in attacco di muovere la palla giocando insieme".

"Rispetto all’ultima gara contro Donoratico – aggiunge il tecnico – dovremo cercare di essere più attenti in difesa e cercare di limitare le caratteristiche degli avversari, rimanendo intensi per non subire gli ottanta punti che abbiamo subito nello scorso match. I ragazzi si sono allenati bene: abbiamo cercato di preparare nel migliore dei modi la sfida, dove vogliamo assolutamente riscattare la sconfitta dell’andata". Il derbissimo sarà arbitrato da Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino ed Alessandro Giovannetti di Lucca.

Alessia Lombardi