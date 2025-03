Basket serie B. Etrusca, che battaglia. La vetta è meritata

L’Etrusca basket ha ottenuto una vittoria fondamentale contro Settelaghi Gazzada con il punteggio di 77-71, al termine di una partita combattuta dall’inizio alla fine. Il successo è arrivato al termine di quaranta minuti di grande intensità, permettendo alla squadra di confermarsi in testa al girone Playing Gold, consolidando così la propria posizione nella corsa alla fase successiva del campionato. La gara è partita subito su ritmi alti, con le due formazioni che hanno dato vita a un primo quarto equilibrato, in cui San Miniato ha cercato di imporre il proprio gioco ma ha trovato una Gazzada attenta e reattiva. Le due squadre hanno risposto quindi colpo su colpo, alternando buone soluzioni offensive e difese aggressive. Il primo parziale si è chiuso sul 24-22 per i padroni di casa. Nel secondo quarto, San Miniato ha provato ad aumentare il ritmo e ha trovato canestri importanti grazie a una maggiore precisione al tiro e a una circolazione di palla più fluida ma la difesa ha iniziato a concedere meno spazio agli avversari, riuscendo a prendere un leggero margine di vantaggio. Tuttavia, non hanno mollato e sono rimasti agganciati al match, chiudendo la prima metà di gara sul 41-37. Dopo l’intervallo l’Etrusca è rientrata in campo con un atteggiamento ancora più determinato, chiudere la terza frazione sul 63-55. Nell’ultimo quarto, però, L’Etrusca ha dovuto gestire con intelligenza il ritorno degli avversari, chiudendo la gara sul 77-71. Con questo successo, San Miniato si è portata in vetta alla classifica.

Andrea Martina Torre