Basket serie B. Etrusca espugna il campo inviolato dell’Arezzo

Scuola basket Arezzo

59

Etrusca San Miniato

74

Scuola basket Arezzo: Scortica 6, Toia 16, Nico 0, Iannicelli 0, Marcantoni 0, Buzzone 15, Lemmi 6, Prenga 8, Vagnuzzi 2, Mama 6, Terrosi 0, Bischetti 0.

Etrusca San miniato: Malvolti 0, Ermelani 0, Caglio 7, Metsla 8, Menconi 18, Scardigli 2, Penco 0, Re 9, Marocchi 0, Granchi 0, Ndour 23, Cravero 7.

Arbitri: Corso Marco di Pisa e Gianmatteo Sposito di Livorno.

Note: Parziali 22-19, 16-14, 12-21, 9-20.

L’Etrusca Basket si è imposta contro la Scuola basket Arezzo sul loro parquet fino ad oggi inviolato e con una prestazione in crescendo che ha ribaltato le sorti di una gara iniziata in salita. I padroni di casa, imbattuti fra le mura amiche si sono dimostrati un avversario ostico ma l’intensità e la qualità della squadra di San Miniato hanno avuto la meglio, soprattutto nella seconda metà della gara. La partita è iniziata con qualche difficoltà per l’Etrusca, che nei primi due quarti è apparsa sottotono e incapace di rispondere alla solidità degli avversari nel primi due quarti.

La svolta è arrivata nel terzo quarto dove l’Etrusca ha cambiato marcia, mettendo a segno un primo strappo significativo e portandosi sul +8. Arezzo, non mollando ha ricucito prontamente lo svantaggio ma nel finale uno strepitoso Benjamin Ndour ha portato la squadra alla vittoria, consolidando il secondo posto in classifica.

"È stata una gara intensa e spettacolare - ha dichiarato il coach dell’Etrusca, Gabriele Martelloni - in cui la squadra ha saputo reagire alle difficoltà iniziali, trasformando un inizio opaco in un finale brillante. Complimenti a tutto il gruppo, ora è tempo di godersi questo prezioso successo e vediamo cosa faremo con Cecina e Legnaia, che saranno altre due partite difficili".

Andrea Martina Torre