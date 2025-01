Basket serie B. Etrusca, il miglior inizio

Dopo la pausa natalizia l’Etrusca basket ha inaugurato il 2025 con una brillante vittoria sul difficile parquet di Quarrata, imponendosi con il punteggio di 94-79. La gara caratterizzata da grande intensità è stata particolarmente combattuta nelle prime due frazioni, durante le quali le due squadre si sono affrontate con determinazione, lottando su ogni pallone e mantenendo il risultato in equilibrio, mostrando solidità e concentrazione.

Al rientro dagli spogliatoi tuttavia, l’Etrusca ha cambiato marcia sfoderando una prestazione di altissimo livello sia in attacco che in difesa, alzando i ritmi difensivi e mettendo in difficoltà i padroni di casa, creando dunque un vantaggio significativo. Nel terzo quarto, infatti l’Etrusca ha iniziato a scavare il suo margine e nonostante i tentativi del Quarrata di reagire e cambiare strategia, l’Etrusca ha dimostrato grande maturità e lucidità nella gestione della partita, sfruttando spazi e tiri aperti per punire sistematicamente la retroguardia dei padroni di casa e chiudendo nell’ultimo quarto ogni tentativo di rimonta avversaria in una rimonta che rappresenta un importante passo avanti per l’Etrusca.

Questa vittoria difatti non solo segna un inizio positivo per il nuovo anno ma rappresenta anche un’iniezione di fiducia per San Miniato, che dimostra di avere le qualità necessarie per affrontare le sfide future con ambizione e determinazione, confermando la propria crescita e ponendosi come una delle realtà più interessanti del campionato.

Andrea Martina Torre